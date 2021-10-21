Армянский боец ударом с колена едва не убил соперника и сразу получил контракт с UFC
Непрофессиональный подход. Пауло Коста не сможет уложиться в средний вес
Бразилец весит на 12 кг больше нормы за сутки до взвешивания
15:31
Пауло Коста / Фото: UFC
Поединок бразильского бойца UFC Пауло Косты
(13-1) и итальянца Марвина Веттори
(17-5-1) пройдет не в среднем весе. По информации в Twitter Дэймона Мартина, бразилец не сможет согнать вес.
«Пауло Коста сообщил, что прямо сейчас весит 95,7 кг. Он не может сказать точно, пройдет поединок с Марвином Веттори в промежуточном или в полутяжелом весе. Сейчас все пытаются это выяснить».
Напомним, поединок Косты и Веттори состоится 23 октября в Лас-Вегасе.
Комментарии 0