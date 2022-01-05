«Нет предчувствия, что Пейдж может отказаться драться». Амосов – о защите пояса и итогах 2021 года

Чемпион Bellator назвал количество боев, которые планирует в 2022-м

Ярослав Амосов / Фото - twitter.com/yaroslavamosov

Первый в истории Украины чемпион Bellator полусредневес Ярослав Амосов (26-0) завершил 2021 год на пятом месте в рейтинге Р4Р своей организации.

А 2022 должен начаться для него поединком против Майкла Пэйджа (20-1). Об этом и не только «Динамо» рассказал в своем интервью.

Новый год встречал в Таиланде. Моя семья сейчас здесь. Я к ним летел. Ну и, соответственно, мой следующий сбор здесь будет проходить. Не знаю, месяц-шесть недель где-то. Я брал билет пока только в одну сторону.

Сейчас я, в принципе, уже втянулся, уже в нормальной форме (до этого был двухнедельный сбор в Ташкенте), но сборы, мне кажется, никогда не бывают лишними. Нужно всегда быть в хорошей форме, всегда работать. И, тем более, в Таиланде там в январе-феврале всегда очень много людей, много спарринг-партнеров хороших.

О лучших боях в 2021 году

На самом деле, было много крутых, много классных боев. Но в основном вспоминаются последние. И Петр Ян дрался в этом году – у него всегда такие красочные бои. Просто нужно вспоминать, но тяжело вспоминать, когда вспоминать не можешь.

Но вообще я мало боев смотрю. Смотрю только тогда, когда мне по времени удобно. Или если это мой соперник. А так, чтобы я там в четыре утра вставал…

Гейджи – Чендлер, кстати, и не смотрел. Но по хайлайтам было видно, что заруба получилась хорошая.

Когда я готовился, мы со всеми тренерами обсуждали его лоу-кики. Понятное дело, что на этом нужно было ставить акцент в плане защиты, что нужно было защищаться 100%, тренировочный лагерь нужно было построить от этого лоу-кика. Но сколько бы мы там ни отрабатывали и ни тренировались, я все равно думал, что у меня будет большая нога после боя, синяя такая – как и у всех, кто с ним дрался. Я на это настроился, я был готов к тому, что у меня нога будет очень болеть, думал, что я в последнем раунде уже не смогу шагать. Но, в принципе, так получилось, что он особо и не попал. То есть, я был готов к плохому.

О следующем бое против Майкла Пейджа

Самое главное, чтобы я подготовился. А будет бой с ним или с кем-то другим – это такое. Я чемпион, я должен отстаивать титул. А кого мне будут давать – против того и буду отстаивать.

Некоторые сомневаются, что он будет драться. У меня такого предчувствия нет. Я думаю, что он будет драться. Я его считаю все равно серьезным соперником. То, что у меня борьба лучше – это я понимаю. Но его нестандартность – нужно к ней привыкнуть. Нужно сделать кемп, нужно подобрать спарринг-партнеров, которые будут выше меня, которые будут двигаться в его стиле. И тогда все будет нормально. Главное просто грамотно провести подготовку.

У Пейджа, насколько я смотрел (полностью я его еще не просматривал, но есть бои его, которые я видел), в основном, это передняя нога, которая бьет хай-кик. И еще у него есть классическая двойка руками. Если он ее не попадает, то он прям проваливается очень. Он, по-моему, стойки меняет. И много двигается. То есть, я вижу в нем такую длинную двойку и хай-кики.

Защита от тейкдаунов? Я видел последний бой, когда он дрался с Лимой. Я, во-первых, считаю, что он там не выиграл, так многие считают. Лима ему там делал переводы, хотя Лима и избивание… – это не его конек. Он базовый ударник, который неплохо защищается. Но он его взял и попереводил. Он его, сколько, два или три раза перевел… Я видел последний перевод, когда он его просто прижал к сетке… Ну, я даже и не знаю…

Да и вообще странные у него бои. С Лимой первый он проиграл – все видели тот нокаут. Второй бой он не выиграл. И еще у него есть бой с Полом Дейли. Я этот бой видел вживую. Я тоже видел, что он этот бой не выиграл, но понимал, что отдадут этот бой ему. Это была не победа, но когда дело дошло до решения, то я понял, что скорее всего отдадут MVP. В принципе, так и отдали.

А так у него много боев. Но если я спрошу видели ли вы его бои с какими-то известными пацанами, кроме Лимы и Дейли, то что? Я особо тоже и не видел с кем он там дрался.

О бое Макгрегор – Оливейра за пояс

Думаю, для бизнеса это будет нормальный бой, но для пацанов это будет несправедливо и обидно. А для Даны Уайта это будет зачет. В UFC есть какие-то свои непонятные решения.

Но, наверное, титульник ему все равно сразу не дадут. Хотя, думаю, и Оливейре тоже будет интересно. Если у них начнется какая-то история, то все возможно. Вот только интересно как Конор сейчас 70 кг сделает. Вы видели вообще его сейчас?

О титульных амбициях Порье

Мне кажется, он может подраться за титул еще. Но ему нужен соперник, который будет ему стилистически подходить. Грубо говоря, похожий на Конора. Боец, который не будет бороться. Мне кажется, с таким он может драться. Он хорошо бьет, у него всегда заруба интересная, но с борьбой у него есть проблемы. Сейчас он проиграл бой борьбой, с Хабибом он проиграл бой тоже борьбой.

Его бой с Чендлером был бы интересным противостоянием, потому что они из залов, которые между собой конкурируют.

О бое Макгрегор – Нурмагомедов

Я видел шансы у Конора на победу. Но только нокаутом. Это был его единственный шанс. Больше никаких.

Не получилось у Конора в голову Порье залезть? Да он устал уже. Раньше треш-ток у него был, хоть и грязный, но он мог хотя бы за что-то зацепиться. А сейчас это напоминает, как во дворе малого какого-то поймал, уши ему накрутил, он убежал и тебе издали натыкал там что попало и убегает от тебя. Это выглядит уже смешно, на самом деле.

О лучших бойцах 2021 года

Нужно вспомнить какие бои были, кто дрался больше. Усман два раза дрался, Ян один раз, но зато какой. Думаю, правильно на первое место поставить Усмана, Петруха тоже, по любому, должен быть в списке. Хотя, в принципе, давай и Усмана подвинем (смеется).

Оливейра еще. В тяжах Тейшейра был. Вроде круто, что он в таком возрасте выиграл, но Оливейру и Усмана получше поставить на первое-второе место, чем Тейшейру. Он красава, мы ему отдаем должное.

Оливейра и Усман – первое-второе место. Ну и Петруха.

Мне кажется, что Ти Джией и Петруха – я этот бой уже очень давно хочу увидеть. Этот бой, мне кажется, на него я бы поехал посмотреть. Мне кажется, это такие два бойца, с такими стилями интересными. Но, понятно, болеем за Петруху. И, думаю, он выиграет.

Реванш со Стерлингом? Подерутся, потому что иначе у Алджамейна заберут титул. Ему по любому нужно выходить драться. Если он реально хочет дальше в спорте быть, то для начала ему нужно просто выйти и подраться с ним.

О планах на 2022 год

Два боя хотелось бы, наверное, провести. Три… Просто, у меня так складывается, что мне, наверное, лучше будет подраться два боя. Потому что мне в последнее время после боев нужно долго восстанавливаться, у меня вес стоит, не могу долгое время похудеть. Наверное, я бы хотел провести два боя.

Главные события мира ММА в 2021 году.

Текст подготовил Сергей ЛУКЬЯНЕНКО