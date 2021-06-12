Амосов уничтожил Лиму. Украина впервые в истории получила чемпиона топ-организации
Невероятный Амосов – новый чемпион Bellator, и другие результаты прошедшего турнира
В со-главном бою ивента Джексон уверенно разобрался с Дейли
08:18
Ярослав Амосов и Дуглас Лима / Фото - fightnews.infoНа Mohegan Sun Arena в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир Bellator 260.
Главным событием ивента стал титульный поединок в полусреднем дивизионе между чемпионом бразильцем Дугласом Лимой (32-9) и непобежденным украинцем Ярославом Амосовым (26-0).
В со-главном поединке британский полусредневес Пол Дейли (42-18-2) встретился с ямайцем Джейсоном Джексоном (15-4).
Результаты турнира Bellator 260:
Ярослав Амосов победил Дугласа Лиму единогласным решением судей
Джейсон Джексон победил Пола Дейли единогласным решением судей
Аарон Пико победил Эйдена Ли удушающим приемом в третьем раунде
Марк Леммингер победил Демаркуса Джексона техническим нокаутом во втором раунде
Кайл Кратчмер победил Левана Чохели единогласным решением судей
Джастин Гонсалес победил Тайвана Клэкстона раздельным решением судей
Бобби Кинг победил Ника Ньюэлла раздельным решением судей
Лукас Бреннан победил Мэтью Скибицки удушающим приемом в первом раунде
Марина Мохнаткина победила Аманду Белл единогласным решением судей
Алекс Полицци победил Густаво Трухильо болевым приемом (армбар) в первом раунде
Весь ход поединка Амосов – Лима можно проследить в текстовой онлайн трансляции встречи.
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