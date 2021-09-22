В компанию к Ортеге и Волкановски. Чикадзе жаждет поединка с Холловэем
Невероятный Волкановски показал свою готовность к поединку с Ортегой
Титульный поединок в полулегком дивизионе состоится на турнире UFC 266
19:27
Алекс Волкановски / Фото - essentiallysportsЧемпион UFC в полулегком дивизионе, австралиец Александр Волкановски (21-1) показал невероятную физическую форму в преддверии защиты титула против американца Брайана Ортеги (15-1).
«Готов».
Волкановски и Ортега проведут поединок 25 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном событии турнира UFC 266. Текстовая онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.
Файткард турнира UFC 266.
Комментарии 0