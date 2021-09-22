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Невероятный Волкановски показал свою готовность к поединку с Ортегой

Титульный поединок в полулегком дивизионе состоится на турнире UFC 266
MMA
19:27
Невероятный Волкановски показал свою готовность к поединку с Ортегой
Алекс Волкановски / Фото - essentiallysports
Чемпион UFC в полулегком дивизионе, австралиец Александр Волкановски (21-1) показал невероятную физическую форму в преддверии защиты титула против американца Брайана Ортеги (15-1).

«Готов».




Волкановски и Ортега проведут поединок 25 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) в главном событии турнира UFC 266. Текстовая онлайн трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

Файткард турнира UFC 266.
Владимир Кириченко
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Алекс Волкановски Брайан Ортега

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