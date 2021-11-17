Невиданный удар! 120-килограмовый пухляш уничтожил соперника «вертушкой» из «Мортал Комбат»

Фаталити в этом поединке также присутствовало





6 ноября на турнире UFC 268 случился бой, остановка которого стала мемом в сети. В поединке тяжеловесов Крис Барнетт (22-7) потряс Жана Виланте (17-14) ударом с вертушки, а затем добил в партере.



Все бы ничего, но с такими размерами как у Барнетта, не каждый боец может эффективно пробить такой кик.





Результаты турнира UFC 268. В главном событии шоу Камару Усман выиграл у Колби Ковингтона.