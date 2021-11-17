Невиданный удар! 120-килограмовый пухляш уничтожил соперника «вертушкой» из «Мортал Комбат»

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Футбол (7 событий из 7) показать все
Чемпионат мира по футболу 2022
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21:45 Босния и Герцеговина - Украина -:- Запланирован
21:45 Финляндия - Франция -:- Запланирован
21:45 Чехия - Эстония -:- Запланирован
21:45 Уэльс - Бельгия -:- Запланирован
21:45 Гибралтар - Латвия -:- Запланирован
21:45 Черногория - Турция -:- Запланирован
21:45 Нидерланды - Норвегия -:- Запланирован
Хоккей (11 событий из 14) показать все
Лига чемпионов 21/22
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19:05 Шеллефтео - Спарта Прага 1:3 Окончен
20:00 Клагенфурт - Лександс 4:0 Окончен
20:00 Векше - Таппара 2:2 Окончен
20:30 Адлер Мангейм - Фрелунда 1:10 Окончен
20:30 Больцано - Лукко Раума 1:3 Окончен
21:05 Фрибург Готтерон - Ред Булл Мюнхен 2:4 Окончен
21:05 Цюрих - Регле 3:4 Окончен
НХЛ 21/22
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02:00 Коламбус Блу Джекетс - Детройт Ред Уингс 5:3 Окончен
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Нью-Йорк Айлендерс 4:1 Окончен
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18:30 Краматорск - Сокол 2:4 Окончен
20:00 Рулав Одд - Белый Барс 8:0 Окончен
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02:00 Кливленд Кавальерс - Бостон Селтикс 92:98 Окончен
02:00 Детройт Пистонс - Сакраменто Кингз 107:129 Окончен
02:00 Вашингтон Уизардз - Нью-Орлеан Пеликанс 105:100 Окончен
02:30 Атланта Хоукс - Орландо Мэджик 129:111 Окончен
02:30 Нью-Йорк Никс - Индиана Пэйсерс 92:84 Окончен
03:00 Даллас Маверикс - Денвер Наггетс 111:103 Окончен
03:00 Мемфис Гриззлис - Хьюстон Рокетс 136:102 Окончен
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Финикс Санс 96:99 Окончен
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Майами Хит 90:103 Окончен
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Торонто Рэпторс 118:113 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Лейкерс - Чикаго Буллз 103:121 Окончен
Суперлига 21/22
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18:00 Кривбасс - Прометей 58:71 Окончен
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ATP 2021 (Tour Finals Turin, Italy, Red Group)
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15:00 Даниил Медведев - Александер Зверев 2:1 Окончен
22:00 Matteo Berrettini - Хуберт Гуркач -:- Отменен
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22:00 Паула Бадоса Гиберт - Гарбин Мугуруса 0:2 Окончен
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15:00 Новак Джокович - Андрей Рублёв 0:0 1-й сет
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14:15 Полесье - ВПК-Агро -:- Запланирован
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20:30 Руан - Ред Булл Зальцбург -:- Запланирован
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02:00 Флорида Пантерс - Нью-Йорк Айлендерс 6:1 Окончен
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Оттава Сенаторс -:- Перенесен
02:00 Нью-Йорк Рейнджерс - Монреаль Канадиенс 3:2 Окончен
02:00 Филадельфия Флайерс - Калгари Флэймс 2:1 Окончен
02:00 Питтсбург Пингвинс - Баффало Сэйбрс 1:2 Окончен
02:00 Торонто Мейпл Лифс - Нэшвилл Предаторс 3:0 Окончен
03:00 Миннесота Уайлд - Сан-Хосе Шаркс 1:4 Окончен
03:00 Сент-Луис Блюз - Аризона Койотис 2:3 Окончен
03:00 Виннипег Джетс - Эдмонтон Ойлерс 5:2 Окончен
03:30 Даллас Старз - Детройт Ред Уингс 5:2 Окончен
05:00 Анахайм Дакс - Вашингтон Кэпиталз 3:2 Окончен
05:00 Вегас Голден Найтс - Каролина Харрикейнс 2:4 Окончен
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18:30 Кременчуг - Мариуполь -:- Запланирован
19:00 Днепр - Донбасс -:- Запланирован
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02:30 Бруклин Нетс - Голден Стэйт Уорриорз 99:117 Окончен
05:00 Юта Джаз - Филадельфия Севенти Сиксерс 120:85 Окончен
05:30 Лос-Анджелес Клипперс - Сан-Антонио Сперс 106:92 Окончен
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22:00 Стефанос Циципас - Casper Ruud -:- Отменен
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04:00 Ванкувер Кэнакс - Колорадо Эвеланш -:- Запланирован
05:00 Сиэтл Кракен - Чикаго Блэкхокс -:- Запланирован
05:30 Лос-Анджелес Кингс - Вашингтон Кэпиталз -:- Запланирован
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20:00 Рулав Одд - Сокол -:- Запланирован
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Вашингтон Уизардз -:- Запланирован
02:00 Детройт Пистонс - Индиана Пэйсерс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Никс - Орландо Мэджик -:- Запланирован
02:30 Атланта Хоукс - Бостон Селтикс -:- Запланирован
02:30 Бруклин Нетс - Кливленд Кавальерс -:- Запланирован
02:30 Майами Хит - Нью-Орлеан Пеликанс -:- Запланирован
02:30 Милуоки Бакс - Лос-Анджелес Лейкерс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Сакраменто Кингз -:- Запланирован
03:00 Оклахома-Сити Тандер - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
05:00 Финикс Санс - Даллас Маверикс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Чикаго Буллз -:- Запланирован
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18:00 Химик - Черкасские Мавпы -:- Запланирован
20:00 БК Одесса - Будивельник -:- Запланирован

Невиданный удар! 120-килограмовый пухляш уничтожил соперника «вертушкой» из «Мортал Комбат»

Фаталити в этом поединке также присутствовало

MMA
14:11
Невиданный удар! 120-килограмовый пухляш уничтожил соперника «вертушкой» из «Мортал Комбат»

6 ноября на турнире UFC 268 случился бой, остановка которого стала мемом в сети. В поединке тяжеловесов Крис Барнетт (22-7) потряс Жана Виланте (17-14) ударом с вертушки, а затем добил в партере.

Все бы ничего, но с такими размерами как у Барнетта, не каждый боец может эффективно пробить такой кик.


Результаты турнира UFC 268. В главном событии шоу Камару Усман выиграл у Колби Ковингтона.

Карен Агабекян
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