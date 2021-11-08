Нэйт Диас покинет UFC ради боя с Джейком Полом
Нэйт Диас готов выйти в октагон с Чимаевым
Однако не так все просто
13:25
Нэйт Диас / Фото - firstsportz.comАмериканский полусредневес UFC Нэйт Диас (20-13) заявил, что не против встретиться со шведским проспектом организации Хамзатом Чимаевым (10-0), лишь при условии гипотетической победы Чимаева над действующим обладателем титула в полусреднем дивизионе Камару Усманом (20-1).
«Если Чимаев сможет побить Усмана, возможно, тогда он получит свой шанс».
Напомним, что Чимаев свой последний поединок провел на турнире UFC 267 в Абу-Даби (ОАЭ), где он победил удушающим приемом в первом раунде Ли Джинглианга.
Ранее Чимаев назвал имена своих следующих целей в дивизионе.
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