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Нейт Диас – Макгрегору: «Не забывай, что к чему, маленькая с*чк*»
Американец резко высказался в адрес ирландца
20:20
Нейт Диас / фото - UFC
Американский боец UFC Нейт Диас (20-13) в Twitter в очередной раз резко высказался в адрес бывшего чемпиона промоушена в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора (22-6).
«Не забывай, что к чему, маленькая с*чк*».
Don’t forget what’s what u lil bitches pic.twitter.com/kWRBcyIgoO— Nathan Diaz (@NateDiaz209) January 4, 2022
UFC собираются организовать третий бой Конора Макгрегора и Нейта Диаса в 2022 году.
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