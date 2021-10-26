Уайт рассказал, собирается ли заключить новый контракт с Нэйтом Диасом
Нэйт Диас покинет UFC ради боя с Джейком Полом
За один такой бой стоктонский хулиган заработает больше чем за несколько боев у Дэйны Уайта
13:47
Нэйт Диас / Фото: usatoday.com
Бывший боец Strikeforce, UFC и Bellator Джош Томсон
высказался о продолжении карьеры скандального полусредневеса Нэйта Диаса (20-13) в UFC. Слова специалиста приводит портал bjpenn.com.
«Хочу, чтобы все об этом узнали. Нэйт Диас уйдет из UFC. Он будет драться с Джейком Полом. Этот бой точно состоится».
Напомним, 36-летний Диас проиграл два последних боя в UFC. Сначала из-за решения доктора он уступил Хорхе Масвидалю, а затем его решением судей победил Леон Эдвардс.
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