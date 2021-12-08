Нэйт Диас получил третий дан в бразильском джиу-джитсу

Большинство побед боец выиграл приемами





Нэйт Диас / Фото: usatoday.com

Топовый полусредневес UFC Нэйт Диас (20-13) получил третий дан к своему черному поясу в бразильском джиу-джитсу.



Нэйт вместе с братом Ником тренируют джиу-джитсу у Сесара Грейси, который и вручил бойцу третий дан.

За свою карьеру в ММА Нэйт из 20 побед 11 одержал приёмами.

Напомним, ранее стало известно, что Конор Макгрегор намерен провести третий поединок с Диасом.