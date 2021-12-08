Нэйт Диас не заинтересован в поединке с Чимаевым
Нэйт Диас получил третий дан в бразильском джиу-джитсу
Большинство побед боец выиграл приемами
08:00
Нэйт Диас / Фото: usatoday.com
Топовый полусредневес UFC Нэйт Диас
(20-13) получил третий дан к своему черному поясу в бразильском джиу-джитсу.
Нэйт вместе с братом Ником тренируют джиу-джитсу у Сесара Грейси, который и вручил бойцу третий дан.
За свою карьеру в ММА Нэйт из 20 побед 11 одержал приёмами.
Напомним, ранее стало известно, что Конор Макгрегор намерен провести третий поединок с Диасом.
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