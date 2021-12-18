Нейт Диас: «UFC не хочет платить за тебя, Порье»

Американец не спешит соглашаться на поединок с соотечественником

Нейт Диас / фото - bleacherreport.com

Звездный ветеран UFC Нейт Диас (20-13) заявил, что не собирается выходить в октагон против бывшего претендента на титул в легком весе Дастина Порье (28-7), пока ему не предложат выгодные условия. Уже была известна возможная дата поединка, но Диас отказался от поединка.

Нейта цитирует портал lowkickmma.com:

«UFC не хочет платить за тебя, Дастин. Извини, ты отстой. Неудачник».

Тем временем Нейт Диас назвал условия для третьего поединка с именитым ирландцем Конором Макгрегором (22-6).