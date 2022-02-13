Нэйт Диас в ближайшее время завершит карьеру

Нэйт Диас / фото - UFC

Американский боец Нэйт Диас (20-13) признался, что его потенциальный поединок с соотечественником Дастином Порье (28-7) может стать последним в карьере.

Диаса цитирует портал TMZ:

Я хочу бой сейчас. Как дела у Даны Уайта? Давайте устроим этот бой перед моей пенсией, чтобы я мог выйти из этой игры. Я хочу покончить с этим.

Как пройдет бой? Он ничего мне не сделает. Это я вам точно говорю».