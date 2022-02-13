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Нэйт Диас в ближайшее время завершит карьеру

В своем последнем бою американец хочет встретится с Дастином Порье
MMA
13 февраля 21:00
Нэйт Диас в ближайшее время завершит карьеру
Нэйт Диас / фото - UFC

Американский боец Нэйт Диас (20-13) признался, что его потенциальный поединок с соотечественником Дастином Порье (28-7) может стать последним в карьере.

Диаса цитирует портал TMZ:

«Я бы хотел драться с Дастином Порье. Я уже давно пытаюсь договориться об этом поединке. Если и есть какая-то путаница, то это с его стороны или со стороны UFC.

Я хочу бой сейчас. Как дела у Даны Уайта? Давайте устроим этот бой перед моей пенсией, чтобы я мог выйти из этой игры. Я хочу покончить с этим.

Как пройдет бой? Он ничего мне не сделает. Это я вам точно говорю».

Дастин Порье отреагировал на возможный поединок с Нэйтом Диасом.

Рене Тер Велде
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