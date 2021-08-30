Джейк Пол обозвал Макгрегора алкоголиком и собрался выйти с ним на ринг
Нейт Диас: «Вудли и Пол – полный отстой»
Американец прокомментировал поединок между блогером и экс-чемпионом UFC
12:40
Нейт Диас / фото - Twitter
Полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) прокомментировал поединок между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.
«Оба они – полный отстой».
These guys both suck— Nathan Diaz (@NateDiaz209) August 30, 2021
Нейт Диас ответил на вызов бразильского экс-претендента в полусреднем весе (до 77 кг) Гилберта Бернса (19-4).
Комментарии 0