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Нейт Диас: «Вудли и Пол – полный отстой»

Американец прокомментировал поединок между блогером и экс-чемпионом UFC
MMA
12:40
Нейт Диас: «Вудли и Пол – полный отстой»
Нейт Диас / фото - Twitter

Полусредневес UFC Нейт Диас (20-13) прокомментировал поединок между блогером Джейком Полом и экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли.

«Оба они – полный отстой».

Нейт Диас ответил на вызов бразильского экс-претендента в полусреднем весе (до 77 кг) Гилберта Бернса (19-4).

Рене Тер Велде
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Теги

Нэйт Диас Джейк Пол Тайрон Вудли

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