Масвидаль снялся с поединка против Эдвардса на турнире UFC 269
Нэйт Диас засомневался в том, что Масвидаль – мужчина
Американец напомнил кубинцу, что нет ничего страшного в том, чтобы драться с травмой
15:49
Нэйт Диас / Фото: MMA Fighting
Американский полусредневес Нэйт Диас (20-13) в Twitter
раскритиковал Хорхе Масвидаля (35-15) за решение сняться с боя против Леона Эдвардса (19-3). Слова американца приводит портал bjpenn.com.
«За последние четыре поединка я всего один раз дрался без травм. Будь мужчиной».
Напомним, ранее Хамзат Чимаев, Белал Мухаммад и Гилберт Бернс согласились заменить Масвидаля в бою с Эдвардсом.
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