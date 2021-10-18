Нганну назвал боксерский бой своей мечты. И это не поединок с Фьюри
Нганну: «Гане – хороший соперник, но не на уровне с Джоном Джонсом»
Чемпион UFС – о предстоящей защите титула
12:59
Фрэнсис Нганну / Фото - essentiallysportsЧемпион UFC в тяжелом дивизионе француз Фрэнсис Нганну (16-3) рассказал, считает ли он бой против своего соотечественника Сирила Гане (10-0) грандиозным событием.
«Не особо. Все же это хороший поединок. Вы должны осознавать опасность каждого противостояния. Сирил – очень хороший соперник, но не на уровне, например, боя с Джоном Джонсом. Эти два поединка на разном уровне. Это не одно и то же».
Отметим, что Нгану и Гане некоторое время тренировались в одном зале. Чемпион организации высказался по этому поводу.
«Я не буду испытывать дискомфорт из-за того, что знаком с ним. Бой для меня – это в первую очередь работа. Я воспринимаю все это, как работу. Возможно, некоторые люди воспринимают это по-другому, как личную проблему, но для меня это только работа».
Напомним, что Нганну и Гане проведут поединок 22 января в главном событии турнира UFC 270.
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