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Нганну: «Гане лишь претендент номер два, потому что претендент номер один – это Миочич»

Чемпион UFC – о предстоящей защите титула
MMA
18:39
Нганну: «Гане лишь претендент номер два, потому что претендент номер один – это Миочич»
Фрэнсис Нганну / Фото - Twitter
Чемпион UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсис Нганну (16-3) прокомментировал предстоящий поединок против действующего обладателя «временного» титула в этой весовой категории Сирила Гане (9-0).

Цитирует Нганну MMA Junkie.

«Я – король, и действующий чемпион в тяжелом весе. А Сирил лишь претендент номер два, потому что претендент номер один – это Стипе Миочич. Мне не нужно ничего говорить Гане перед боем, потому что я чемпион. Бить претендентов – моя работа. Я уверен, что у нас получится отличный бой. Несмотря на слитые в интернет спарринги, они знают, что официальный бой – совсем другое и их там будут ждать большие проблемы. Сирил сейчас заслуживает насладиться славой, но это будет длиться не долго».


Напомним, что президент UFC Дэйна Уайт ранее заявлял о том, что Нганну и Гане должны будут провести очный поединок до конца 2021 года.

Накануне Гане деклассировал Деррика Льюиса (25-9) в поединке за временный пояс UFC.
Владимир Кириченко
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Фрэнсис Нганну Сирил Гане

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