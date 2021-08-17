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Нганну: «Гане лишь претендент номер два, потому что претендент номер один – это Миочич»
Чемпион UFC – о предстоящей защите титула
18:39
Фрэнсис Нганну / Фото - TwitterЧемпион UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсис Нганну (16-3) прокомментировал предстоящий поединок против действующего обладателя «временного» титула в этой весовой категории Сирила Гане (9-0).
Цитирует Нганну MMA Junkie.
«Я – король, и действующий чемпион в тяжелом весе. А Сирил лишь претендент номер два, потому что претендент номер один – это Стипе Миочич. Мне не нужно ничего говорить Гане перед боем, потому что я чемпион. Бить претендентов – моя работа. Я уверен, что у нас получится отличный бой. Несмотря на слитые в интернет спарринги, они знают, что официальный бой – совсем другое и их там будут ждать большие проблемы. Сирил сейчас заслуживает насладиться славой, но это будет длиться не долго».
Напомним, что президент UFC Дэйна Уайт ранее заявлял о том, что Нганну и Гане должны будут провести очный поединок до конца 2021 года.
Накануне Гане деклассировал Деррика Льюиса (25-9) в поединке за временный пояс UFC.
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