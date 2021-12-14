Нганну: «То, что Гане не проигрывал, для меня означает, что у него просто не хватает опыта»
Нганну: «Гане – сильный соперник и достойный конкурент»
Камерунец поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с французом
14 декабря 21:00
Фрэнсис Нганну / фото - ESPN
Чемпион UFC в тяжелом весе француз Фрэнсис Нганну (16-3) поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка с Сирилом Гане (10-0).
Нганну цитиурет портал mmajunkie.usatoday.com:
«Это будет очень большая ночь и очень большой бой между мной и Сирилом. Независимо от ситуации, все буду стараться наилучшим образом продвинуть наш поединок. К тому же, если говорить о Гане, вы не можете отобрать у него талант. Он отличный парень и очень талантливый боец. Сирил – сильный соперник и достойный конкурент.
Что касается меня, то я – «хищник» и чемпион. Могу сказать одно, что болельщики увидят отличный и конкурентный бой, который, вероятно, закончится красивым нокаутом».
Фрэнсис Нганну и Сирил Гане проведут поединок на UFC 270 в январе.
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