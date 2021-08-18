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Нганну: «Гане знает, что его ждет в поединке со мной»

Фрэнсис считает Сирила сильным бойцом

MMA
08:57
Нганну: «Гане знает, что его ждет в поединке со мной»
Фрэнсис Нганну / Фото: usatoday.com

Чемпион UFC в тяжелом весе француз Фрэнсис Нганну (16-3) высказался о поединке со своим бывшим спарринг-партнером Сирилом Гане (10-0). Слова тяжеловеса приводит портал bjpenn.com.

«Я король тяжелого веса и чемпион UFC. Бесспорный чемпион этого веса. Настоящий пояс у меня. Не тот, который они купили в Walmart или где-то в другом месте. Настоящий пояс находится у меня дома.

Что я могу сказать о Сириле – он сильный боец. Но я чемпион и здесь, чтобы драться с сильнейшими. Это будет веселый поединок. Я знаю эту игру и знаю, что Сирил может показать в ней. Мы оба очень хорошо знаем друг друга. Я уверен, что Сирил сейчас счастлив и заслужил этот момент. Но он знает, что его ждет в поединке со мной».

Напомним, ранее Нганну заявил, что претендент номер 1 Стипе Миочич, а не Гане.

Карен Агабекян
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Сирил Гане Фрэнсис Нганну

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