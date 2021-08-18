Нганну: «Гане знает, что его ждет в поединке со мной»

Фрэнсис Нганну / Фото: usatoday.com

Чемпион UFC в тяжелом весе француз Фрэнсис Нганну (16-3) высказался о поединке со своим бывшим спарринг-партнером Сирилом Гане (10-0). Слова тяжеловеса приводит портал bjpenn.com.



Что я могу сказать о Сириле – он сильный боец. Но я чемпион и здесь, чтобы драться с сильнейшими. Это будет веселый поединок. Я знаю эту игру и знаю, что Сирил может показать в ней. Мы оба очень хорошо знаем друг друга. Я уверен, что Сирил сейчас счастлив и заслужил этот момент. Но он знает, что его ждет в поединке со мной».