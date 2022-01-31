Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас

Нганну готов расстаться с титулом UFC

Камерунец считает, что ничто не может изменить его чемпионский статус
MMA
08:20
Нганну готов расстаться с титулом UFC
Фрэнсис Нганну / фото - ESPN

Чемпион тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну (17-3) в интервью The MMA Hour признался, что готов расстаться с поясом, если промоушн примет решение сделать его титул вакантным.

«Нет, меня это никак не беспокоит, поскольку это лишь обычный пояс, понимаете? Как только они заберут у меня пояс, я буду свободным агентом. Я заслужил этот пояс, но не он делает меня чемпионом. С поясом или без него – я все равно буду чемпионом. Так что давайте это проясним. Ничто не изменит мой чемпионский статус».

Фрэнсис Нганну выбыл на длительный срок.

Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Фрэнсис Нганну

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Кормье: «Нганну – удобный соперник для Джонса»
Кормье: «Нганну – удобный соперник для Джонса»
MMA
28 января 12:55
Уайт объяснил, почему не стал надевать пояс на Нганну
Уайт объяснил, почему не стал надевать пояс на Нганну
MMA
27 января 11:01
Огорчение для тяжелого дивизиона UFC. Нганну вернется в октагон в 2023 году
Огорчение для тяжелого дивизиона UFC. Нганну вернется в октагон в 2023 году
MMA
27 января 09:21
Спонг готов помочь Нганну побить Фьюри
Спонг готов помочь Нганну побить Фьюри
Бокс Профессиональный бокс
26 января 21:10
Маккарти: «Джон Джонс победит Нганну и Гане девять раз из десяти»
Маккарти: «Джон Джонс победит Нганну и Гане девять раз из десяти»
MMA
26 января 08:49
UFC подал в суд на агента Нганну за начало переговоров о бое в боксе
UFC подал в суд на агента Нганну за начало переговоров о бое в боксе
MMA
25 января 17:58

Новости: MMA

Нганну готов расстаться с титулом UFC
Нганну готов расстаться с титулом UFC
08:20
Бэйдер: «Я нанес Молдавскому больше урона»
Бэйдер: «Я нанес Молдавскому больше урона»
30 января 15:27
Глава UFC высказался о решениях судей в боях Бэйдер – Молдавский, Хендерсон – Мамедов
Глава UFC высказался о решениях судей в боях Бэйдер – Молдавский, Хендерсон – Мамедов
30 января 15:15
Экс-боец UFC назвал Дэйну Уайта сутенером
Экс-боец UFC назвал Дэйну Уайта сутенером
30 января 10:58
Официально. Бэйдер проведет еще один бой с Конго
Официально. Бэйдер проведет еще один бой с Конго
30 января 09:59
Результаты турнира Bellator 273: Победы Бэйдера, Хендерсона и Корралеса
Результаты турнира Bellator 273: Победы Бэйдера, Хендерсона и Корралеса
30 января 08:59
Бэйдер в тяжелом поединке выиграл у Молдавского
Бэйдер в тяжелом поединке выиграл у Молдавского
30 января 07:50
Райан Бэйдер победил Валентина Молдавского. Как это было
Райан Бэйдер победил Валентина Молдавского. Как это было
30 января 06:37
Макгрегор сделал мотивационный пост для подписчиков
Макгрегор сделал мотивационный пост для подписчиков
29 января 22:22
Все новости

Популярные новости

Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Экс-спаррингер Усика: «Есть только один супертяж, способный победить Александра – и это не Джошуа»
Бокс Профессиональный бокс
25 января 13:31
7
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Владимир Кличко анонсировал возвращение?
Бокс Профессиональный бокс
24 января 10:18
4
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Супертяжеловес из США обратился к Фьюри: «Цыганская Королева», я уже нокаутировал тебя»
Бокс Профессиональный бокс
26 января 07:45
4
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
Емельяненко: «Это уже провокация со стороны Украины»
MMA
27 января 18:45
11
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Видео самого жесткого поражения Владимира Кличко. Украинец тяжело поднялся на ноги
Бокс Профессиональный бокс
27 января 12:10
10
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Фьюри разозлил Усика. Украинец показал как оседлает Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
30 января 09:38
4
Все новости