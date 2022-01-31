Кормье: «Нганну – удобный соперник для Джонса»
Нганну готов расстаться с титулом UFC
Камерунец считает, что ничто не может изменить его чемпионский статус
08:20
Фрэнсис Нганну / фото - ESPN
Чемпион тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну (17-3) в интервью The MMA Hour признался, что готов расстаться с поясом, если промоушн примет решение сделать его титул вакантным.
«Нет, меня это никак не беспокоит, поскольку это лишь обычный пояс, понимаете? Как только они заберут у меня пояс, я буду свободным агентом. Я заслужил этот пояс, но не он делает меня чемпионом. С поясом или без него – я все равно буду чемпионом. Так что давайте это проясним. Ничто не изменит мой чемпионский статус».
Фрэнсис Нганну выбыл на длительный срок.
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