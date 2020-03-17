Льюис намерен провести реванш с Нганну
Нганну к бою с Миочичем готовит один из лучших борцов в UFC
Фрэнсис работает с Камару Усманом
17 марта 18:58
Усман и Нганну / Фото: Инстаграм
Чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман помогает в подготовке камерунцу Фрэнсису Нганну пенред реваншем с чемпионом тяжелого веса Стипе Миочичем. Об этом Нганну рассказал в комментарии bjpenn.com.
«Усман будет в моем углу во время боя. Хорошо, что рядом, поскольку мне нужна любая помощь. Камару вносит свой вклад в тренировочный процесс и сделает это в поединке. Мы хорошо работаем друг с другом, но в основном наша работа заключается в борьбе. Считаю, что это положительный момент в подготовке».
Напомним, Миочич и Нганну подерутся 27-го марта в главном событии турнира UFC 257.