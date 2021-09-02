Нганну хочет вернуться в ринг в январе боем против Джонса

Фрэнсис Нганну / фото - Fighttime

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) рассчитывает в следующем поединке подраться против обладателя титула в полутяжелом дивизионе Джона Джонса (26-1-1). Тренер «Хищника» Эрик Никсон поделился планами бойца в программе Час ММА.

Думаю, это бой, который нужно организовать – такой шанс нельзя упустить. Это напоминает мне ситуацию, когда Мэнни Пакьяо и Флойд Мейвезер должны были драться в первый раз, но в итоге все сорвалось. А потом, когда много лет спустя они все же сделали это, весь лоск исчез.

Так что я надеюсь, что этот бой состоится, потому что я считаю Джона Джонса величайшим бойцом всех времен, а как тренер и конкурент я хочу состязаться с лучшими. Мы хотим конкурировать с лучшими противниками из имеющихся. Сирил Ган сделал серьезную заявку, но думаю, фанаты и СМИ хотят увидеть бой Фрэнсиса Нганну и Джона Джонса».