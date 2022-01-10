Нганну: «Я думаю, что Нэйт Диас просто психопат»
Нганну хотел привлечь Адесанью к подготовке перед боем с Гане
Фрэнсис уверен, что Исраэль делает все то же, что и Гане
10 января 17:05
Фрэнсис Нганну и Адесанья / Фото: ESPN
Чемпион UFC в тяжелом весе, камерунец Фрэнсис Нганну (16-3) рассказал, что хотел привлечь к подготовке к следующему бою чемпиона среднего дивизиона, нигерийца Исраэля Адесанью (21-1). Слова бойца приводит портал mmanews.com.
«Адесанья – отличный парень и он точно является лучшим ударником в нашем спорте. Посмотрите на его стиль – он делает все то же самое, что и Сирил Гане, только лучше.
Я, кстати, пытался привлечь его в свой лагерь, однако нам не удалось это сделать из-за ограничений на перелеты, которые действуют в Новой Зеландии. Но он очень хотел прилететь сюда, помочь мне с ударкой, футворком и всем остальным».
Напомним, ранее Тайсон Фьюри предложил Нганну бой по правилам бокса.
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