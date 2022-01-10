Нганну хотел привлечь Адесанью к подготовке перед боем с Гане

Фрэнсис Нганну и Адесанья / Фото: ESPN

Чемпион UFC в тяжелом весе, камерунец Фрэнсис Нганну (16-3) рассказал, что хотел привлечь к подготовке к следующему бою чемпиона среднего дивизиона, нигерийца Исраэля Адесанью (21-1). Слова бойца приводит портал mmanews.com.



Я, кстати, пытался привлечь его в свой лагерь, однако нам не удалось это сделать из-за ограничений на перелеты, которые действуют в Новой Зеландии. Но он очень хотел прилететь сюда, помочь мне с ударкой, футворком и всем остальным».