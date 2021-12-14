Джон Джонс рассказал, когда вернется в октагон
Нганну: «Меня больше не интересует Джон Джонс»
Фрэнсис обвинил Джона в том, что их бой не состоялся
14 декабря 21:54
Фрэнсис Нганну / Фото: MMA Junkie - USA Today
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) высказался о возвращении Джона Джонса (26-1). Слова Фрэнсиса приводит портал mmajunkie.usatoday.com.
«Если честно, меня больше не интересует Джонс. Он много говорит, но мы так и не приблизились к поединку. После победы над Стипе Миочичем я вообще не собирался драться ни с кем, кроме Джона, и вот как все сложилось.
С тех пор прошло почти 10 месяцев, и теперь я буду драться с Сирилом Гане, несмотря на то, что это момент вообще не входило в мои планы. Слова Джонса и его действия – это разные вещи».
Напомним, ранее Джонс заявил когда и против кого вернется в клетку.
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