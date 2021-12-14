Нганну: «Меня больше не интересует Джон Джонс»

Фрэнсис Нганну / Фото: MMA Junkie - USA Today

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) высказался о возвращении Джона Джонса (26-1). Слова Фрэнсиса приводит портал mmajunkie.usatoday.com.



С тех пор прошло почти 10 месяцев, и теперь я буду драться с Сирилом Гане, несмотря на то, что это момент вообще не входило в мои планы. Слова Джонса и его действия – это разные вещи».