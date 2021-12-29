Нганну: «На спаррингах я играл с Гане, как старший брат играет с младшим»

Чемпион UFC – о предстоящей защите титула

Фрэнсис Нганну / Фото - Twitter

«Когда я увидел эти кадры, моей первой реакцией был смех. Потому что я точно знаю, что происходило на тех тренировках. Они сделали нарезку определенных моментов. Но многие такие видео никогда не выйдут наружу, и я точно знаю, почему».

«Речь идет о том, чтобы заставить его выглядеть лучше и заставить меня выглядеть хуже, чтобы доказать, что он настоящий боец. Иногда я действительно заинтригован этими вещами. Что бы они там ни говорили, Сирил Ган знает, кто такой Франсис Нганну. На спаррингах я играл с ним, как старший брат играет с младшим. Он не видел меня в моем зверином режиме. Он знает, что что-то приближается, и он хочет убедить себя, что «это будет легко».

Чемпион UFC в тяжелом дивизионе(16-3) на своемпрокомментировал видеозаписи спаррингов между ним и претендентом на титул(10-0).Отметим, что видео было опубликовано несколько недель назад бывшей командой француза MMA Factory.Бой Нганну и Гане 22 января возглавит турнир UFC 270.

Глава UFC считает, что этот поединок является самым ожидаемым в 2022 году.