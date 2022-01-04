Гане считает Нганну одним из сильнейших бойцов в истории UFC
Нганну намерен подписать контракт с UFC c опцией на выступления в боксе
Лидер тяжелого дивизиона бредит выходом в ринг
12:22
Фрэнсис Нганну / Фото - eurosportЧемпион UFC в тяжелом дивизионе Фрэнсис Нганну (16-3) рассказал, что все еще рассчитывает в будущем выступить в профессиональном боксе.
Цитирует Нганну TMZ.
«Бокс всегда у меня на прицеле. Это то, с чего я не спускаю глаз. Это произойдет в любом случае, и даже если я останусь, если мы, наконец, заключим новый контракт с UFC, возможность выступать в боксе должна быть включена в него. Я не вижу, что я уйду на пенсию, не подравшись в боксе».
Накануне президент UFC Дэйна Уайт прокомментировал процесс текущих переговоров с Нганну.