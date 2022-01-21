«Александр – это чистый и техничный боец». Нганну поделился прогнозом на второй поединок Усик – Джошуа
Нганну не намерен выходить на поединок с Джоном Джонсом
Чемпион UFC «перегорел» боем с американской звездой ММА
14:51
Фрэнсис Нганну / Фото - dailymail.co.ukЧемпион тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну (16-3) заявил, что не желает выходить в октагон с экс- лидером рейтинга P4P и бывшим обладателем титула в полутяжелом весе Джоном Джонсом (26-1).
«Интересен ли поединок с Джонсом? Нет. Я плюнул на этот бой. Я так давно ждал этого поединка, я был готов сразу после боя со Стипе Миочичем. Я должен был биться с Джоном Джонсом, но этот бой так и не состоялся. Не знаю почему, но я иду дальше».
Ранее камерунский спортсмен открыто выражал заинтересованность в противостоянии, однако с февраля 2020 года Джонс не проводит бои.
Свой следующий поединок Нганну проведет против Сирила Гане 22 января на арене Honda Center в Анахайме (штат Калифорния, США), в главном событии турнира UFC 270.
Следите за прямой текстовой онлайн трансляцией боя Нганну – Гане на сайте XSPORT. Примерное начало поединка – 06:00.
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