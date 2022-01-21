Нганну оказался тяжелее Гане накануне боя
В Анахайме (штат Калифорния, США) завершилась официальная процедура взвешивания турнира UFC 270, в главном событии которого действующий чемпион тяжелого веса Фрэнсис Нганну (15-3) проведет дебютную защиту пояса против обладателя временного титула Сирила Гане (10-0).
Представляем вашему вниманию результаты взвешивания:
Основной кард:
Фрэнсис Нганну (257) - Сирил Гане (247)
Брэндон Морено (124) - Дейвисон Фигейреду (124)
Мичел Перейра (170) - Андре Фиальо (169.5)
Саид Нурмагомедов (136) - Коди Стеманн (135.5)
Тревин Джайлс (170) - Майкл Моралес (170)
Прелимы:
Раони Барселос (135) - Виктор Генри (135.5)
Тони Гравели (135.5) - Саймон Оливейра (136)
Джек Делла Маддалена (170.5) - Пит Родригес (170.5)
Ранние прелимы:
Ванесса Демопулос (115.5) - Сильвана Гомес Хуарес (115.5)
Мэтт Фревола (154.5) - Дженаро Вальдес (155.5)
Кей Хансен (125) - Жасмин Ясудавичус (125)
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