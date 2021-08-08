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Нганну отреагировал на победу Гана на UFC 265: «Скоро увидимся, парнишка»

Чемпион UFC прокомментировал выступление французского тяжеловеса
MMA
12:00
Нганну отреагировал на победу Гана на UFC 265: «Скоро увидимся, парнишка»
Сирил Гане / фото - mmajunkie.usatoday.com

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) прокомментировал выступление Сирила Гана (10-0) на только что минувшем турнире промоушена в Хьюстоне.

Напомним, Ган одержал досрочную победу над Дерриком Льюисом (25-9) в мэйн-ивенте UFC 265, что позволило ему стать обладателем временного титула тяжелого дивизиона. Француз показал доминирующее выступление, удивив многих, кто смотрел его поединок, в том числе и бывшего партнера по команде Нганну, который поспешил поделиться своими впечатлениями в Twitter.

«Впечатляющее выступление от Гана! Теперь он полноправный претендент. Скоро увидимся, парнишка. Когда ты знаешь, ты знаешь».

Сирил Гане прокомментировал свою победу над Дерриком Льюисом на UFC 265.

Рене Тер Велде
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Фрэнсис Нганну Сирил Гане Деррик Льюис

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