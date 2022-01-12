Букмекеры начали принимать ставки на бой Фьюри – Нганну
Нганну показал актуальную форму за неделю до боя с Гане
Поединок возглавит турнир UFC 270
17:40
Фрэнсис Нганну / фото - ESPN
Чемпион UFC в тяжелом весе камерунский нокаутер Фрэнсис Нганну (16-3) продемонстрировал актуальную форму перед поединком с непобежденным французом Сирилом Гане (10-0), который состоится уже на следующих выходных и возглавит турнир UFC 270.
«Готов».
Фрэнсис Нганну заявил, что не даст использовать французу Сирилу Гане свой план на бой.
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