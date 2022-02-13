Адесанья рассказал, будет ли он подниматься в полутяжелый дивизион
Нганну поздравил Адесанью с успешной защитой титула
Новозеландец одержал победу над Робертом Уиттакером
13 февраля 21:30
Фрэнсис Нганну / фото - UFC
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) отреагировал на победу обладателя титула в среднем дивизионе Исраэля Адесаньи (22-1) в поединке с Робертом Уиттакером (23-6).
«И все еще чемпион».
AND STILL @stylebender #3Kings— Francis Ngannou (@francis_ngannou) February 13, 2022
Исраэль Адесанья победил единогласным решением судей Роберта Уиттакера.