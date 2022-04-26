Нганну: «Сейчас ясно, что бой с Фьюри состоится»

Фрэнсис Нганну / фото - Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) в интервью The MMA Hour выразил уверенность в том, что проведет поединок против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).

Конечно, я его тоже очень уважаю. Думаю, этот бой состоится. Здесь все зависит от наших промоушенов, ситуации с контрактом и так далее. Но рано или поздно мы с этим разберемся. Скорее всего, в следующем году, и этот бой состоится».