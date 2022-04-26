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Нганну: «Сейчас ясно, что бой с Фьюри состоится»

Француз выразил уверенность в том, что проведет поединок против «Цыганского Короля»
MMA
14:00
Нганну: «Сейчас ясно, что бой с Фьюри состоится»
Фрэнсис Нганну / фото - Getty Images

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) в интервью The MMA Hour выразил уверенность в том, что проведет поединок против чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом дивизионе Тайсона Фьюри (32-0-1, 23 KO).

«Не знаю, насколько мы близки, но сейчас ясно, что этот бой состоится, потому что мы оба хотим этот поединок и уважаем друг друга, как это было видно в ринге. Этот парень одержал огромную победу, стал звездой вечера. Он вполне мог повести себя надменно и сказать: «Я такой, я сякой», но вместо этого он пригласил меня в ринг и говорил со мной очень уважительно – как профессионал, как чемпион.

Конечно, я его тоже очень уважаю. Думаю, этот бой состоится. Здесь все зависит от наших промоушенов, ситуации с контрактом и так далее. Но рано или поздно мы с этим разберемся. Скорее всего, в следующем году, и этот бой состоится».

Фрэнсис Нганну открыт к переговорам с UFC.

Рене Тер Велде
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Фрэнсис Нганну Тайсон Фьюри

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