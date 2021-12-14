Нганну: «То, что Гане не проигрывал, для меня означает, что у него просто не хватает опыта»

Фрэнсис Нганну / фото - UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) прокомментировал грядущий поединок против непобежденного бывшего партнера по команде Сирила Гане (10-0).

Нганну цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

Раньше я также дрался с непобежденными бойцами, так что для меня это не первый раз. Я знаю, как это бывает. Вы можете быть непобежденным, но когда клетка закрывается, остаетесь только вы и ваш соперник. В этот момент уже ничего нельзя изменить».