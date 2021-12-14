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02:00 Монреаль Канадиенс - Филадельфия Флайерс -:- Запланирован
02:00 Нью-Джерси Дэвилз - Вегас Голден Найтс -:- Запланирован
02:00 Тампа-Бэй Лайтнинг - Оттава Сенаторс -:- Запланирован
02:30 Нью-Йорк Айлендерс - Бостон Брюинс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Уайлд - Баффало Сэйбрс -:- Запланирован
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Нганну: «То, что Гане не проигрывал, для меня означает, что у него просто не хватает опыта»

Камерунец прокомментировал грядущий поединок против француза
MMA
14 декабря 10:24
Нганну: «То, что Гане не проигрывал, для меня означает, что у него просто не хватает опыта»
Фрэнсис Нганну / фото - UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) прокомментировал грядущий поединок против непобежденного бывшего партнера по команде Сирила Гане (10-0).

Нганну цитирует портал mmajunkie.usatoday.com:

«Непобежденный соперник ничего не значит. То, что он не проигрывал, для меня означает, что у него просто не хватает опыта. Проигрыш – это тоже процесс обучения. Если вы не были в клетке с сильным соперником, который доставлял вам проблемы, то значит, вы еще не сталкивались с серьезными трудностями.

Раньше я также дрался с непобежденными бойцами, так что для меня это не первый раз. Я знаю, как это бывает. Вы можете быть непобежденным, но когда клетка закрывается, остаетесь только вы и ваш соперник. В этот момент уже ничего нельзя изменить».

Фрэнсис Нганну и Сирил Гане проведут поединок на UFC 270 в январе.

Рене Тер Велде
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Фрэнсис Нганну Сирил Гане

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