Тренер Нганну: «Мне хочется, чтобы первый бой Джонса в тяжелом дивизионе был с Фрэнсисом»
Нганну высказался по поводу возможного завершения карьеры в UFC
Камерунец доволен своими результатами
02 февраля 19:55
Фрэнсис Нганну / фото - UFC
Чемпион тяжелого дивизиона UFC Фрэнсис Нганну (17-3) высказался по поводу возможного завершения карьеры в промоушене.
Нганну цитирует портал BJPenn:
«Если это конец, то я счастлив. С того места, откуда я пришел, я многого добился. Некоторые люди могут этого не видеть. Но я сделал это, и я очень рад этому. Я горжусь собой. Возможно, это мое эго, но я горжусь собой и тем, чего я достиг. Я не хочу, чтобы все это нравилось, отнимало то, что у меня есть, или меняло меня и мои принципы. Мои принципы остаются такими же, как и в первый день».
Фрэнсис Нганну готов расстаться с титулом UFC.
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