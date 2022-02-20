Нганну: «Я на 100% согласен с тем, что говорит Джейк Пол»

Фрэнсис Нганну / Фото: UFC

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) высказался о недостатках своего нынешнего контракта с UFC и поддержал Джейка Пола.



И я чувствовал, что меня специально морозят, чтобы оказать финансовое давление и я был вынужден подписать контракт, который выгоден им. Больше я не хочу быть в таком положении, если я кому-то что-то даю, то пусть дают мне гарантии взамен.

Например, может быть так, что я подпишу контракт, но в течение года так и не смогу провести ни одного поединка, и мне никто не объяснит причин, UFC просто назовет что угодно в качестве причины, потому что по контракту промоушен – судья, присяжный и обвинитель.

Мне по-прежнему говорят, что я «вольнонаемный работник» – может, потому, что у меня нет гарантированной ежемесячной зарплаты, медицинского обслуживания и всего такого. Я не чувствую себя вольнонаемным работником, у меня нет никакой свободы. Свобода для меня тоже очень важна.

Раньше мне приходилось выпрашивать бои. И то, как со мной обращались – я не хочу, чтобы так было впредь. Неважно, что стоит на кону, так быть не должно. Мне нужно, чтобы контракт накладывал ответственность на обе стороны – у UFC тоже есть своя часть, которую они обязаны выполнить. Поэтому я не считаю текущий контракт честным.

Я на 100% согласен с тем, что говорит Джейк Пол. Когда он говорит о здоровье бойцов – на 100%, когда о повышении зарплат – на 1000%. Бойцы не защищены. В зале иногда видишь парня, который, может быть, проиграл прошлый бой и получил травму, но он просто продолжает тренироваться с ней, потому что не может позволить себе лечение, ему нужно драться, чтобы зарабатывать на жизнь. У него контракт и все такое. Глядя на это, нельзя сказать, что это нормально. Нет, это ненормально.

Люди ради чего-то рискуют здоровьем – по крайней мере, оказывайте им медицинскую помощь.

У бойцов долги, приходится занимать деньги, чтобы как-то жить. Поэтому, даже если боец знает, что ему платят недостаточно, он не отказывается драться, не может упустить возможность заработать. У его горла мачете, поэтому ему нужен бой – как ему бороться с системой?

Это невозможно, потому бойцы и мирятся со всем этим. Просто усмиряют свою гордость и продолжают заниматься этим, но чем дольше это длится, тем больше силы скапливается на одной чаше весов и тем легче становится та, на которой все бойцы».