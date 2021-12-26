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Нганну: «Я не признаю временный титул Гане»
Камерунец считает себя лидером тяжелого веса
18:30
Фрэнсис Нганну / фото - ESPN
Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) заявил, что не признает статус Сирила Гане (10-0).
Камерунца цитирует Sports Illustrated:
«Я не признаю временный титул Гане. Я неоспоримый чемпион в тяжелом весе. Пояс Гане нелегитимный, он вводится как замена.
Наличие действующего чемпиона делает его недействительным. А я здесь и никуда не уходил. Я хочу быть единственным на вершине, а это значит, что я должен прикончить всех остальных.
У меня есть все необходимое, чтобы заткнуть всех в дивизионе, и 22 января я собираюсь сделать громкое заявление».
Фрэнсис Нганну и Сирил Гане проведут поединок на UFC 270 в январе.
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