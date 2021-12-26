Нганну: «Я не признаю временный титул Гане»

Фрэнсис Нганну / фото - ESPN

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (16-3) заявил, что не признает статус Сирила Гане (10-0).

Камерунца цитирует Sports Illustrated:

Наличие действующего чемпиона делает его недействительным. А я здесь и никуда не уходил. Я хочу быть единственным на вершине, а это значит, что я должен прикончить всех остальных.

У меня есть все необходимое, чтобы заткнуть всех в дивизионе, и 22 января я собираюсь сделать громкое заявление».