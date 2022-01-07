Средневес UFC заявил, что не испытывал проблемы в спарринге с Нганну
Нганну: «Я нокаутирую Гане»
Фрэнсис уверен, что соперник будет пытаться затянуть его в поздние раунды
07 января 14:57
Фрэнсис Нганну / Фото: usatoday.com
Чемпион UFC в тяжелом весе камерунец Фрэнсис Нганну (16-3) заявил mmanews.com, что не даст использовать французу Сирилу Гане (10-0) свой план на бой.
«Ему больше ничего и не остается кроме распределения сил. Я не то что ожидаю, что Гане будет скакать вокруг и ждать решения судей, но уверен, что он будет настроен затащить меня в поздние раунды, на глубину. Это для него единственный возможный прогноз и он полностью противоречит моему прогнозу: я нокаутирую Гане».
Напомним, ранее Джон Джонс заявил, что подерется с победителем боя Нганну – Гане.
Комментарии 0