Нганну: «Я удивлен тем, что поединок с Гане дошел до решения»

Фрэнсис Нганну / фото - theguardian.com

Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну (17-3) в интервью после боя прокомментировал победу над Сирилом Гане (10-1) на турнире UFC 270.

У меня был очень тяжелый тренировочный лагерь. Очень много дерьма произошло. Например, три недели назад я сильно травмировал колено – полностью порвал мениск и надорвал крестообразную связку. Мне хотелось сняться с этого боя, но я не мог позволить себе не выйти на этот поединок, поскольку для меня это был момент сделать заявление. Напомнить людям, что я – чемпион. Вы, ребята, можете недооценивать меня, можете забывать обо мне, но я тружусь каждый день. В том зале, в котором я сейчас тренируюсь, есть отличные тренера по борьбе и по джиу-джитсу, так что мой партер постоянно эволюционирует.

Спасибо моей семье, всем моим фанатам по всему миру, моей стране Камеруну. Я чувствую огромную любовь от моей родной страны, они оказывают мне огромную поддержку».