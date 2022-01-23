Нганну за счет своей борьбы выиграл у Гане

Когда бой продолжался в стойке, то Сирил был лучше

Фрэнсис Нганну, Сирил Гане / Фото: mmajunkie.usatoday.com

В главном поединке турнира UFC 270 чемпион тяжелого веса Фрэнсис Нганну (17-3) выиграл единогласным решением судей у Сирила Гане (10-0).



Гане начал поединок очень умно и смог уйти от большинства выброшенных ударов и в ответ в основном работал киками в живот. Пока бой продолжался в стойке, то Сирил доминировал. Однако, Нганну начал переводить француза в партер, благодаря чему забрал третий, четвертый и пятый раунды.

На настиле Нганну в основном просто контролировал Гане, не нанося большого количества ударов.

Более детально о ходе боя можно прочесть в онлайн-трансляции Нганну vs Гане.