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Ничего себе! Роган рассказал сколько весит в бою Усман

На взвешивании весы под Камару показывают всего 77 кг

MMA
14:58
Ничего себе! Роган рассказал сколько весит в бою Усман
Камару Усман / Фото: USATODAY.COM

Комментатор UFC, блогер и комик Джо Роган рассказал сколько весит во время боя чемпион полусреднего весе (до 77 кг) Камару Усман (20-1), передает sportskeeda.com.

«Давайте вспомним парня вроде Камару Усмана – чемпиона UFC в полусреднем весе. На церемонии взвешивания его вес 77 кг. Такой вес у него около часа, а затем увеличивается до 90,7 кг.

Ты стоишь возле него и думаешь: «Как этот парень может весить 77 кг?» Такого быть не может. Он весит 77 кг только во время взвешивания. А ведь Усман еще не самый выдающийся весосгонщик. Есть парни, гоняющие намного больше. Возможно, в день поединка Усман весит 86 кг. Он крупный парень. Усман ни за что не весит 77 кг, это даже близко не так, но он чемпион в весе 77 кг». 

Напомним, ранее Роган называл Хабиба Нурмагомедова более великим чем Джон Джонс.

Карен Агабекян
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Камару Усман Джо Роган

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