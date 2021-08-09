Ничего себе! Роган рассказал сколько весит в бою Усман

Камару Усман / Фото: USATODAY.COM

Комментатор UFC, блогер и комик Джо Роган рассказал сколько весит во время боя чемпион полусреднего весе (до 77 кг) Камару Усман (20-1), передает sportskeeda.com.



Ты стоишь возле него и думаешь: «Как этот парень может весить 77 кг?» Такого быть не может. Он весит 77 кг только во время взвешивания. А ведь Усман еще не самый выдающийся весосгонщик. Есть парни, гоняющие намного больше. Возможно, в день поединка Усман весит 86 кг. Он крупный парень. Усман ни за что не весит 77 кг, это даже близко не так, но он чемпион в весе 77 кг».