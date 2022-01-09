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Ногейра проведет поединок по боксу
Соперником станет другой боец MMA
09 января 23:06
Рожерио Ногейра / Фото: UFC.com
45-летняя легенда MMA Рожерио Ногейра (23-10) проведет поединок против 39-летнего бразильца Леонардо Гимараеша (13-8-1), сообщает mmafighting.com.
Бой пройдет 30 января в Бразилии по правилам бокса в весе до 100 кг.
Ногейра в 7 последних поединках пять проиграл, выиграв только у Пэта Камминса и Сэма Алви. В 2020-м году бразилец завершил карьеру.
Гимараеш в 2016 году провел 2 боя в UFC и оба проиграл Энтони Смиту и Антонио Карлосу Джуниору.
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