Ногейра проведет поединок по боксу

Соперником станет другой боец MMA

Рожерио Ногейра / Фото: UFC.com

45-летняя легенда MMA Рожерио Ногейра (23-10) проведет поединок против 39-летнего бразильца Леонардо Гимараеша (13-8-1), сообщает mmafighting.com.



Бой пройдет 30 января в Бразилии по правилам бокса в весе до 100 кг.

Ногейра в 7 последних поединках пять проиграл, выиграв только у Пэта Камминса и Сэма Алви. В 2020-м году бразилец завершил карьеру.

Гимараеш в 2016 году провел 2 боя в UFC и оба проиграл Энтони Смиту и Антонио Карлосу Джуниору.