Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе

Развязка боя на турнире UFC Вегас 34

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Претендент на нокаут года / Фото - MMA Fighting

В главном поединке турнира UFC Вегас 34 в Лас-Вегасе Джаред Каннонье одержал победу на Келвином Гастелумом. Бой продлился все пять раундов и какими-то яркими эпизодами не запомнился.

Однако все сполна компенсировал один из поединков прелима. Бой между чилийцем Игнасио Бамондесом и американцем Рузвельтом Робертсом поначалу развивался неспешно, бойцы сначала устроили разведку, после которой очень осторожно переходили к наступлению.

Фото - USA Today Фото - USA Today

Первым отправил соперника на настил Бамонлес, постепенно наращивая преимущество. Робертс пытался перевести бой в партер, но все его старания не приносили результата. Во втором раунде ситуация не поменялась – Бамондес постоянно прижимал Робертса к сетке и сокрушал одиночными ударами. Вопроса о том, кому достались первые два раунда, не стояло вовсе, поэтому, начиная с третьего раунда, Робертс активизировался, но его пыл был быстро остужен соперником.

В четвертом и пятом раундах ситуация не поменялась, и все шло к логическому завершению – победе Бамондеса единогласным решением судей. Однако за восемь секунд до конца раунда чилиец решил немного развлечься и «крутанул» эффектную вертушку, которая пришлась точно в челюсть Робертсу – тот рухнул в глухой нокаут.

Рефери сразу же остановил поединок. Даже несмотря на то, что это был один из первых боев прелима, интрига касательно того, кто получит бонус от UFC за лучший нокаут вечера, отпал сам собой. Есть даже подозрение, что ничего более эффектного не будет и за весь год.