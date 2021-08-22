Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Войти на сайт
CAPTCHA
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 17
Сейчас 3
Сегодня 20
Завтра 11
Футбол (17 событий из 26) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
14:30 Ливерпуль - Бернли 2:0 Окончен
17:00 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Окончен
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
18:00 Монако - Ланс 0:2 Окончен
22:00 Сент-Этьен - Лилль 1:1 Окончен
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
16:30 Фрайбург - Боруссия Дортмунд 2:1 Окончен
16:30 Герта - Вольфсбург 1:2 Окончен
19:30 Байер - Боруссия Мёнхенгладбах 4:0 Окончен
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Интер - Дженоа 4:0 Окончен
21:45 Эмполи - Лацио 1:3 Окончен
21:45 Торино - Аталанта 1:2 Окончен
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Гранада - Валенсия 1:1 Окончен
20:30 Эспаньол - Вильярреал 0:0 Окончен
23:00 Атлетик - Барселона 1:1 Окончен
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
16:00 Верес - Олимпик -:- Запланирован
17:00 Верес - Минай 1:0 Окончен
19:30 СК Днепр-1 - Рух 2:0 Окончен
19:30 Черноморец - Шахтер 0:3 Окончен
Футбол (3 события из 5) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Арсенал - Челси 0:1 1-й тайм
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн 0:0 1-й тайм
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря 3:4 2-й тайм
Футбол (20 событий из 28) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
16:00 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Окончен
16:00 Вулверхэмптон - Тоттенхэм 0:1 Окончен
18:30 Арсенал - Челси 0:1 1-й тайм
Лига 1 (Франция) 21/22
Календарь Таблица
14:00 Лион - Клермон 3:3 Окончен
21:45 Ницца - Марсель -:- Запланирован
Бундеслига (Германия) 21/22
Календарь Таблица
18:30 Бавария - Кельн 0:0 1-й тайм
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Удинезе - Ювентус -:- Запланирован
21:45 Наполи - Венеция -:- Запланирован
21:45 Рома - Фиорентина -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
20:30 Атлетико - Эльче -:- Запланирован
23:00 Леванте - Реал -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Прикарпатье - Волынь 1:1 Окончен
15:30 Горняк-Спорт - Олимпик 0:2 Окончен
16:00 Николаев - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Агробизнес - Кривбасс -:- Запланирован
17:30 Ужгород - ВПК-Агро -:- Запланирован
18:45 Металлист - Оболонь -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
17:00 ФК Мариуполь - Заря 3:4 2-й тайм
19:30 Колос - Александрия -:- Запланирован
21:30 Динамо - Десна -:- Запланирован
Футбол (8 событий из 9) показать все
Премьер-Лига (Англия) 21/22
Календарь Таблица
22:00 Вест Хэм - Лестер -:- Запланирован
Серия А (Италия) 21/22
Календарь Таблица
19:30 Кальяри - Специя -:- Запланирован
21:45 Сампдория - Милан -:- Запланирован
Примерa (Испания) 21/22
Календарь Таблица
21:00 Хетафе - Севилья -:- Запланирован
Первая лига 21/22
Календарь Таблица
15:30 Кремень - Нива Т -:- Запланирован
17:30 Подолье - Полесье -:- Запланирован
17:30 Альянс - Авангард -:- Запланирован
Украинская Премьер-лига 21/22
Календарь Таблица
19:30 ФК Львов - Ингулец -:- Запланирован
Теннис (3 события из 30) показать все
ATP 2021 (Winston-Salem, USA)
Календарь Таблица
02:00 Ник Киргиос - Энди Маррей -:- Запланирован
02:00 Маркос Жирон - Факундо Баньис -:- Запланирован
03:20 Артур Риндеркнеч - Симон Жиль -:- Запланирован

Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе

Развязка боя на турнире UFC Вегас 34
MMA
17:38
Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе Тема дня
Претендент на нокаут года / Фото - MMA Fighting

В главном поединке турнира UFC Вегас 34 в Лас-Вегасе Джаред Каннонье одержал победу на Келвином Гастелумом. Бой продлился все пять раундов и какими-то яркими эпизодами не запомнился.

Однако все сполна компенсировал один из поединков прелима. Бой между чилийцем Игнасио Бамондесом и американцем Рузвельтом Робертсом поначалу развивался неспешно, бойцы сначала устроили разведку, после которой очень осторожно переходили к наступлению.

Фото - USA Today
Фото - USA Today

Первым отправил соперника на настил Бамонлес, постепенно наращивая преимущество. Робертс пытался перевести бой в партер, но все его старания не приносили результата. Во втором раунде ситуация не поменялась – Бамондес постоянно прижимал Робертса к сетке и сокрушал одиночными ударами. Вопроса о том, кому достались первые два раунда, не стояло вовсе, поэтому, начиная с третьего раунда, Робертс активизировался, но его пыл был быстро остужен соперником.

В четвертом и пятом раундах ситуация не поменялась, и все шло к логическому завершению – победе Бамондеса единогласным решением судей. Однако за восемь секунд до конца раунда чилиец решил немного развлечься и «крутанул» эффектную вертушку, которая пришлась точно в челюсть Робертсу – тот рухнул в глухой нокаут.

Рефери сразу же остановил поединок. Даже несмотря на то, что это был один из первых боев прелима, интрига касательно того, кто получит бонус от UFC за лучший нокаут вечера, отпал сам собой. Есть даже подозрение, что ничего более эффектного не будет и за весь год.

Фото - Yahoo! Sports

Александр Черненко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

яркий нокаут

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Новости по тегам

Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Украинский экс-претендент на пояс WBO уничтожил соперника в первом раунде – отправил в глухой нокаут
Бокс Профессиональный бокс
21 августа 12:47
Выглядит страшно. Боксер забился в угол ринга – и соперник безжалостно его там нокаутировал
Выглядит страшно. Боксер забился в угол ринга – и соперник безжалостно его там нокаутировал
Бокс Профессиональный бокс
20 августа 14:47
Срубил талантливое дерево. Как малоизвестный кавказский боец «потушил» Емельяненко
Срубил талантливое дерево. Как малоизвестный кавказский боец «потушил» Емельяненко
MMA
19 августа 15:49
Украинский талант жестким хуком срубил соперника, словно дерево, – тот не мог подняться даже с помощью врача
Украинский талант жестким хуком срубил соперника, словно дерево, – тот не мог подняться даже с помощью врача
Бокс Профессиональный бокс
19 августа 14:47
3
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07

Новости: MMA

Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе
Тема дня
Нокаут года. Судьбу боя решила дьявольская вертуха в голову, от которой становится не по себе
17:38
А не староват ли для такого? Александр Емельяненко планирует четыре боя за четыре месяца
А не староват ли для такого? Александр Емельяненко планирует четыре боя за четыре месяца
17:09
Каннонье надеется получить титульный бой после победы над Гастелумом
Каннонье надеется получить титульный бой после победы над Гастелумом
11:32
Гастелум не унывает после поражения Каннониру: «Я близок к тому, чтобы быть лучшим в мире»
Гастелум не унывает после поражения Каннониру: «Я близок к тому, чтобы быть лучшим в мире»
11:10
Все результаты UFC on ESPN 29
Все результаты UFC on ESPN 29
09:40
Каннонир по очкам победил Гастелума
Каннонир по очкам победил Гастелума
08:55
Макгрегор возобновил полноценные тренировки после перелома ноги
Макгрегор возобновил полноценные тренировки после перелома ноги
21 августа 14:15
Стала известна дата следующего поединка Александра Емельяненко
Стала известна дата следующего поединка Александра Емельяненко
21 августа 12:43
Реваншу быть. Ян подписал контракт на второй поединок со Стерлингом
Реваншу быть. Ян подписал контракт на второй поединок со Стерлингом
21 августа 11:31
Все новости

Популярные новости

Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Ригондо, который отказался продолжать бой с Ломаченко после шестого раунда: «Никто не может меня нокаутировать»
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 10:49
6
Александр Хижняк определился со своим будущим
Александр Хижняк определился со своим будущим
Бокс Профессиональный бокс
17 августа 12:04
5
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Этот нокаут вошел в историю бокса. Как впервые выключили ужасного Майка Тайсона
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 11:32
4
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Горуна: «Спецслужбы России проработали Усика и Ломаченко, используя религию, и эксплуатируют их в своих целях»
Бокс Профессиональный бокс
16 августа 21:24
99
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
«Сдохни, падла. П***уй в Рашу, х***о ты обдолбанное». Жизни Горуны угрожали после поста в защиту Магучих
Каратэ
16 августа 18:28
51
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Огромный супертяж доминировал в ринге, но пропустил в последнем раунде и с грохотом рухнул на пол
Бокс Профессиональный бокс
15 августа 13:07
Все новости