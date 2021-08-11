Нуньес вернулась к тренировкам после коронавируса
Нуньес надеется, что ей удастся вернуться в октагон в декабре
Чемпионка UFC в двух весах уже возобновила тренировки
22:07
Фото: GiveMeSport
Чемпионка UFC в двух весовых категориях Амандра Нуньес (21-4) планирует провести следующий бой в декабре, сообщает bjpenn.com.
Бразильянка восстановилась после коронавируса и уже приступила к тренировкам.
Напомним, Нуньес должна была встретиться против американки Джулианны Пеньи (11-4) на недавнем турнире UFC.
В этом году Аманда пока провела только один бой, победив в первом раунде Меган Андерсон (11-5).
Комментарии 0