Нуньес надеется, что ей удастся вернуться в октагон в декабре

Чемпионка UFC в двух весах уже возобновила тренировки

Фото: GiveMeSport

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Амандра Нуньес (21-4) планирует провести следующий бой в декабре, сообщает bjpenn.com.

Бразильянка восстановилась после коронавируса и уже приступила к тренировкам.

Напомним, Нуньес должна была встретиться против американки Джулианны Пеньи (11-4) на недавнем турнире UFC.

В этом году Аманда пока провела только один бой, победив в первом раунде Меган Андерсон (11-5).