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Нуньес надеется, что ей удастся вернуться в октагон в декабре

Чемпионка UFC в двух весах уже возобновила тренировки
MMA
22:07
Нуньес надеется, что ей удастся вернуться в октагон в декабре
Фото: GiveMeSport

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Амандра Нуньес (21-4) планирует провести следующий бой в декабре, сообщает bjpenn.com.

Бразильянка восстановилась после коронавируса и уже приступила к тренировкам.

Напомним, Нуньес должна была встретиться против американки Джулианны Пеньи (11-4) на недавнем турнире UFC.

В этом году Аманда пока провела только один бой, победив в первом раунде Меган Андерсон (11-5).

Сергей Остапенко
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Аманда Нуньес

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