Пенья – о сенсационной победе над Нуньес: «Больше никогда не смейте сомневаться во мне»
Нуньес – после сенсационного поражения от Пеньи: «Честно говоря, я сделала все, что смогла»
Первые слова бразильской спортсменки после боя
13:59
Аманда Нуньес / фото - Getty Images
В соглавном событии UFC 269 Джулиана Пенья (14-4) сенсационно выиграла у Аманды Нуньес (21-5) и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе.
В послематчевом комментарии пресс-службе UFC Нуньес подвела итоги этого поединка.
«Честно говоря, я сделала все, что смогла. Я усердно тренировалась, но чувствую, что допустила несколько ошибок, которые считала, что уже давно исправила. Поздравляю Джулианну. Она настоящий воин. Я всегда это знала. Я буду тренироваться и вернусь сильнее.
Меня ничего не удивило в этом поединке. Я знала, что моя соперница воин. Я знала, что она пойдет вперед. Я знала, что она может держать удары и продолжать прессинговать. Просто сегодня я была сама не своя. Я допустила несколько грубых ошибок и продолжу работать, чтобы устранить их. Скоро я вернусь.
Всем большое спасибо за поддержку. Скоро опять увидимся. Я буду много тренироваться и вернусь».
Напомним, Пенья также прокомментировала эту победу.
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