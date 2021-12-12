Нуньес – после сенсационного поражения от Пеньи: «Честно говоря, я сделала все, что смогла»

Аманда Нуньес / фото - Getty Images

В соглавном событии UFC 269 Джулиана Пенья (14-4) сенсационно выиграла у Аманды Нуньес (21-5) и стала новой чемпионкой UFC в легчайшем весе.

В послематчевом комментарии пресс-службе UFC Нуньес подвела итоги этого поединка.

Меня ничего не удивило в этом поединке. Я знала, что моя соперница воин. Я знала, что она пойдет вперед. Я знала, что она может держать удары и продолжать прессинговать. Просто сегодня я была сама не своя. Я допустила несколько грубых ошибок и продолжу работать, чтобы устранить их. Скоро я вернусь.

Всем большое спасибо за поддержку. Скоро опять увидимся. Я буду много тренироваться и вернусь».