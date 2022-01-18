Президент UFC: «Реванш между Пеньей и Нуньес станет крупнейшим женским боем всех времен»
Нуньес уйдет из American Top Team. Экс-чемпионка UFC откроет свой тренировочный зал
Бразильянка не будет менять место дислокации
10:41
Аманда Нуньес / Фото - bleacherreportЧемпионка UFC в женском полулегком дивизионе Аманда Нуньес (21-5) покинет American Top Team после 7,5 лет тренировок в одном из популярнейших ММА-залов мира. Об этом сообщает Globo.com.
Как утверждает источник, бразильянка не намерена покидать Флориду. Там она намерена основать свой собственный тренировочный зал.
Напомним, Нуньес считается величайшей девушкой-бойцом в истории ММА. Накануне Нуньес потерпела первое поражение с 2014 года, отдав титул легчайшего дивизиона Джулиане Пенье.
Это поражение стало для нее первым с сентября 2014 года. До поединка с Пеньей бразильянка находилась на серии из 12 побед, в ходе которой были биты Валентина Шевченко, Ронда Роузи, Крис Сайборг и Холли Холм.
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