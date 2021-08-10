Нуньес вернулась к тренировкам после коронавируса

Аманда подерется в конце года





Аманда Нуньес / Фото: UFC

Чемпионка UFC в легчайшем и полулегком весах, бразильянка Аманда Нуньес (21-4) выздоровела после COVID-19 и вернулась к тренировкам. Об этом в комментарии ESPN сообщил владелец зала American Top Team Дэн Ламберт.



По словам тренера, Нуньес планирует провести до декабря в бою с Джулианной Пеньей.

Напомним, ранее Нуньес и Пенья должны были подраться 7 августа во главе UFC 265, но чемпионка снялась с боя из-за коронавируса.