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Нуньес вернулась к тренировкам после коронавируса

Аманда подерется в конце года

MMA
16:59
Нуньес вернулась к тренировкам после коронавируса
Аманда Нуньес / Фото: UFC

Чемпионка UFC в легчайшем и полулегком весах, бразильянка Аманда Нуньес (21-4) выздоровела после COVID-19 и вернулась к тренировкам. Об этом в комментарии ESPN сообщил владелец зала American Top Team Дэн Ламберт.

По словам тренера, Нуньес планирует провести до декабря в бою с Джулианной Пеньей.

Напомним, ранее Нуньес и Пенья должны были подраться 7 августа во главе UFC 265, но чемпионка снялась с боя из-за коронавируса.

Карен Агабекян
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