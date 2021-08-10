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Нуньес вернулась к тренировкам после коронавируса
Аманда подерется в конце года
16:59
Аманда Нуньес / Фото: UFC
Чемпионка UFC в легчайшем и полулегком весах, бразильянка Аманда Нуньес (21-4) выздоровела после COVID-19 и вернулась к тренировкам. Об этом в комментарии ESPN сообщил владелец зала American Top Team Дэн Ламберт.
По словам тренера, Нуньес планирует провести до декабря в бою с Джулианной Пеньей.
Напомним, ранее Нуньес и Пенья должны были подраться 7 августа во главе UFC 265, но чемпионка снялась с боя из-за коронавируса.
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