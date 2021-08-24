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Нурмагомедов: «Интервью с Гордоном? У всех журналистов одинаковые вопросы»

Россиянин рассказал об интересующих его темах
MMA
17:05
Нурмагомедов: «Интервью с Гордоном? У всех журналистов одинаковые вопросы»
Нурмагомедов / фото - Чемпионат

Бывший чемпион легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов (29-0) высказался о возможном интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Россиянин признался, что не верит в то, что Гордону удастся его чем-то удивить. «Орел» порассуждал об интересующих его самого темах.

«Интервью с Гордоном? У него большой опыт. Если он хочет обсудить со мной политику, то это невозможно. Я устал её обсуждать. Я ещё не встречал журналиста, который мог бы меня раскрыть. Все задают вопросы: как в ноги пройти, как ударить. Да, я хорошо умею драться, но это моя не самая сильная сторона. Вы, конечно, журналисты, простите. Вы все великие. Но у вас одинаковые вопросы. Мне было бы интересно обсудить, почему Роналдо не дали «Золотой мяч» в 1994 году, как получилось, что Беланов стал лучшим игроком в 1986 году при Марадоне. Много вопросов, которые хотелось бы обсудить. Я хотел бы увидеть историю противостояний Мейвезера и Пакьяо, которая была на протяжении 15-20 лет. Всю предысторию хотел бы увидеть. Все же уже забыли. Этот момент хотел бы посмотреть, поковыряться в истории бокса.

Второе — было бы интересно рассказать про бой и предысторию поединка Фёдора Емельяненко и Мирко Крокопа. Это один из самых великих боёв. Мирко вырубал всех, а его разобрал Фёдор в стойке, которому в стойке вообще никто не отдавал предпочтения. Ещё посмотрел бы на последний бой Мохаммеда Али: зачем он на него выходил, какие были причины. Потому что непонятно, зачем ему вообще это было нужно. На мой взгляд, вообще не нужно». 

Гордон положительно высказывался в адрес российского бойца ММА.

 

Антон Кривенко
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Теги

Хабиб Нурмагомедов Дмитрий Гордон

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