Нурмагомедов: «Интервью с Гордоном? У всех журналистов одинаковые вопросы»

Нурмагомедов / фото - Чемпионат

Бывший чемпион легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов (29-0) высказался о возможном интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Россиянин признался, что не верит в то, что Гордону удастся его чем-то удивить. «Орел» порассуждал об интересующих его самого темах.

Второе — было бы интересно рассказать про бой и предысторию поединка Фёдора Емельяненко и Мирко Крокопа. Это один из самых великих боёв. Мирко вырубал всех, а его разобрал Фёдор в стойке, которому в стойке вообще никто не отдавал предпочтения. Ещё посмотрел бы на последний бой Мохаммеда Али: зачем он на него выходил, какие были причины. Потому что непонятно, зачем ему вообще это было нужно. На мой взгляд, вообще не нужно».