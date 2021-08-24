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Нурмагомедов извинился перед афганским народом за некорректную реплику

Хабиб признал свою ошибку на одной из пресс-конференций

MMA
08:50
Нурмагомедов извинился перед афганским народом за некорректную реплику
Хабиб Нурмагомедов / Фото: usatoday.com

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) в интервью YouTube-каналу Ушатайка извинился перед народом Афганистана за резкий отказ комментировать политическую ситуацию в стране, власть в которой захватили талибы.

«Я просто не хотел комментировать политические моменты. Конечно, я получил бурную реакцию от моих, так скажем, болельщиков, от афганцев. Я пересмотрел свой ответ и думаю, что неправильно сказал, будто меня не касается то, что творится за тысячу километров. Вообще у меня очень тесные отношения с афганским народом. С 2012 года я нахожусь в Сан-Хосе в Калифорнии. Там есть город Фримонт, где живут 150 тысяч афганских семей.

Когда я сказал, что меня это не касается, я имел в виду, что не хочу комментировать политическую обстановку. Если на самом деле я их чем-то обидел, то хотел бы принести извинения. Мне не стыдно перед ними извиняться. Это очень многострадальный народ, который многое повидал на своем веку. Конечно, за этот народ больно, переживаешь за него. Просто хочу пожелать им всего наилучшего».

Напомним, ранее Хабиб назвал сильнейшего тяжеловеса в мире, и это не Фрэнсис Нганну.

Карен Агабекян
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Хабиб Нурмагомедов

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