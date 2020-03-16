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Нурмагомедов: «Как же хорошо не являться действующим спортсменом, я как будто сидел в тюрьме»
Хабиб, видимо, не собирается обратно в октагон
16 марта 12:55
Хабиб Нурмагомедов / фото - Instagram
Чемпион легкого дивизиона UFC Хабиб Нурмагомедов (29-0) высказался о приостановке своей спортивной карьеры. Россиянин рассказал в своем Instagram, что рад путешествовать без каких-либо обязательств.
«С 2012 года я просто мечтал попасть в этот город (SF) без подготовки к своему бою и без никакой диеты, просто прогуляться и насладиться хорошей едой)))
Отвечаю, оказывается, я как будто бы сидел в тюрьме.
Альхамдулиллах как же хорошо не являться действующим спортсменом».
Тренер Хабиба ранее назвал отличие «Орла» от Ислама Махачева (19-1).