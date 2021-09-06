Нурмагомедов: «Херб Дин спас Макгрегору жизнь»

Россиянин заявил, что ирландец мог бы погибнуть в бою с ним, если бы не рефери

Фото: allboxing.ru

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал YouTube-каналу iAmTheBay, что Конор Макгрегор (22-6) мог бы погибнуть в бою с ним, если бы рефери Херб Дин не вмешался и не прервал его болевой прием в четвертом раунде.

«Я очень хотел провести в октагоне всю ночь, но мой соперник не желал этого. Когда я зашел в клетку, я взглянул на него, а он отводил глаза. Перед этим он вел себя как боец, но когда я подошел поближе и посмотрел ему в глаза, то понял, что он этого не хочет. Его глаза бегали туда-сюда, и я подумал: «Хорошо, сейчас мы все увидим». По правде говоря, Херб Дин спас ему жизнь, 100 процентов. Представьте, если бы там не было Дина. Что бы сделал Конор? Он бы умер, потому что я поймал его. Если вы посмотрите бой, Херб Дин подошел и оторвал меня от него. Для меня этого было недостаточно. Я расстроился из-за этого, поскольку готовился к войне. А тут ты выходишь воевать, но не находишь противника».

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