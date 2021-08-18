Нурмагомедов: «Топ-соперники показали, чего стоит Макгрегор»
Нурмагомедов купил акции UFC
Россиянин видит в промоушене большие перспективы
20:35
Хабиб Нурмагомедов / фото - Getty Images
Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сообщил, что приобрел акции промоушена.
«Я уже вместе с UFC. Они вышли на IPO. Небольшую, но определенную часть я там имею. Я вижу в UFC очень большие перспективы.
Купил или подарили? Я не большой любитель подарков, поэтому правильнее будет сказать, что купил».
Хабиб Нурмагомедов поделился мнением о бойцовском уровне ирландца Конора Макгрегора (22-6).