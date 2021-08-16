Люке просит поставить себя на замену в бою Усмана и Ковингтона
Нурмагомедов назвал лучшего бойца UFC
Им стал чемпион промоушена в полусреднем весе
15:14
Хабиб Нурмагомедов / Фото: regnum.ru
Экс-лидер рейтинга pound-for-pound и бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в своем Instagram, кого считает лучшим бойцом промоушена. Соответствующую подпись Хабиб оставил под фотографией с чемпионом полусреднего веса Камару Усманом (19-1):
С лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории.
Напомним, что Усман проведет реванш с Колби Ковингтоном (16-2) на турнире UFC 268.
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