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Нурмагомедов назвал лучшего бойца UFC

Им стал чемпион промоушена в полусреднем весе
MMA
15:14
Нурмагомедов назвал лучшего бойца UFC
Хабиб Нурмагомедов / Фото: regnum.ru

Экс-лидер рейтинга pound-for-pound и бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал в своем Instagram, кого считает лучшим бойцом промоушена. Соответствующую подпись Хабиб оставил под фотографией с чемпионом полусреднего веса Камару Усманом (19-1):

С лучшим бойцом мира вне зависимости от весовой категории. 

Напомним, что Усман проведет реванш с Колби Ковингтоном (16-2) на турнире UFC 268.

Олег Шумейко-младший
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Камару Усман Хабиб Нурмагомедов

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